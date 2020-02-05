Bursa'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.

Kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde İlhan Çakır'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Evde oturanlar yangını fark etmesi üzerine kendilerini dışarıya atarak, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürürken, ev tamamen yandı.

Kaynak: AA