Bursa'da 20 yaş altındaki yolcuların abonman kartları kullanıma kapatıldı
BURSA (AA) - Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşların abonman kartları kullanıma kapatıldı.BURULAŞ'ın twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ''Kovid-19 salgını tedbir gereği 20 yaş altı vatandaşların...
BURSA (AA) - Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı vatandaşların abonman kartları kullanıma kapatıldı.
BURULAŞ'ın twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ''Kovid-19 salgını tedbir gereği 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağını içeren Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 20 yaş altındaki tüm yolcularımızın abonman kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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