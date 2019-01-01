Bursa'da 2018'in son, 2019'un ilk bebekleri

BURSA (AA) - Bursa'da 2018'in son bebeği "Mustafa", yeni yılın ilk bebeği ise "Sümeyye" oldu.

Yeni yıla girilmesine dakikalar kala Zübeyde Hanım Doğumevi'nde Aysel-Burhan Sürgen çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Çift, bebeğe "Mustafa" ismini verdi.

Aynı hastanede yeni yılın ilk dakikalarında ise Halime-Engin Seviç çiftinin "Sümeyye" adını verdikleri kız bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 2018'in son, yeni yılın ilk bebekleri ile ailelerini ziyaret etti. Çavuşoğlu, bebeklere altın taktı. Aktaş ve Salman ise çiçek ve bebek bakım seti hediye etti.

- "Terörün kökünün kazınması için son derece kararlıyız"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, tüm vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Acısıyla tatlısıyla bir yılın daha geride kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye bir yıl öncesine nazaran daha iyi bir noktadadır. Her türlü şarta, türbülansa, Türkiye'nin içinden geçtiği sürece rağmen ülkemiz büyüme, kalkınma, iç barışını temin etme ve özellikle de terörle mücadele noktasında başarılı bir yıl geçirmiştir." dedi.

Yaşanan tüm olumlu gelişmelerin yeterli olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, hükümetin özellikle terörün tamamen ortadan kalkması, kökünün kazınması için son derece kararlı ve ciddi tedbirlerle mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Hakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl da 'Fırat'ın doğusu' diye bildiğimiz Münbiç bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını sizler de takip ediyorsunuz. Bu bölgeyi ülkemiz için birliğimiz, beraberliğimiz, bölünmez bütünlüğümüz için risk olmaktan çıkarmak için kararlılık ifadeleri zaten bellidir. İnşallah Türkiye, milletiyle bütünleşerek içimizdeki bütün farklılıkları bir zenginlik vesilesi olarak görerek birlik, beraberlik içerisinde gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye'yi emanet bırakmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bıkmadan usanmadan bu millete hizmet etme aşkıyla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Yeni yıl inşallah ülkemiz, milletimiz için yeni fırsatlara, güzelliklere vesile olsun."

Kaynak: AA