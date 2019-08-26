Bursa’da 250 kişilik grup uyuşturucu ticareti ve fuhuş yapan kadının evine saldırdı

Bursa'da, 250 elli kişilik mahalleli uyuşturucu sattıkları ve fuhuş yaptıkları gerekçesi ile bir adam ve kadını önce darp ettiler daha sonra evine taş ile saldırarak mahalleden çıkarılmasını istediler. Yaralı halde evde tutulan kadın ve erkek mahalleli dağılınca polis kontrolünde hastaneye kaldırıldı.

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ç. (43) isimli kadın ve yanındaki S.G. (30) bir grup mahalleli ile tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda mahalle sakinleri kadını ve yanındaki adamı darp etmeye başladı. Mahallelinin elinden kurtulan H.Ç. ve S.G. kadına ait apartmanın ikinci katındaki eve girerek kapıyı kilitledi. Bunun üzerine kadına ait evin önünde toplanan yaklaşık 250 kişilik mahalleli fuhuş yapan ve uyuşturucu satan kadının evine taş ile saldırdı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kadına ait evin çevresini koruma altına aldı.

Kalabalığın dağılmamakta ısrar etmesi ve ancak H.Ç. ile S.G.'nin evden çıkarılıp bir daha mahalleye geri dönmemesi üzerine dağılacaklarını belirten mahalleli bölgeye gelen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin tarafından ikna edildi.

Vatandaşların ikna edilerek dağıtılmasının ardından, kavgada yaralanan H.Ç. ile S.G. polisin yoğun güvenlik önlemleri altında evden çıkarılarak, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ayrıca H.Ç'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve bir çok suçtan da kaydı bulunduğu öğrenildi.

" Mahallemizde uyuşturucu ve fuhuş istemiyoruz"

H.Ç. isimli kadını mahallede istemediklerini belirten Recep Güven, " Bu kadın 3 senedir burada oturuyor fuhuş yapıyor ve uyuşturucu satıyor. Ev babasının üzerine olduğu için mahalleden Bu çıkartamıyoruz. Bu bayan 20 gün önce cezaevinden çıktı. Daha önce bizim çocuklarımız mahallede rahat rahat gezerken bu gün çocuklarımızı sokağa çıkartamıyoruz. Niye çıkartamıyoruz çünkü bu mahalleye uyuşturucu almaya geliyorlar. Bu gün yine bir uyuşturucu satıcısı ile gelmiş esnafı tehdit etmiş bizde bütün mahalle sakinleri olarak toplandık bu kadını istemiyoruz. Mahallemizde uyuşturucu ve fuhuş yapılmasını istemiyoruz. 1 aile binlerce ailenin huzurunu bozuyor" dedi.

Kaynak: İHA