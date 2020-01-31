Bursa’da 250 polisle 12 noktada uygulama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 250 polisle 12 noktada uygulama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesine bağlı, Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, Orhaneli yolu, Lefkoşa Caddesi başta olmak üzere merkeze geliş noktalarında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 250 kişilik ekiple trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada ehliyet, kimlik ve alkol kontrolleri gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA