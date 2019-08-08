Bursa'da 3 binanın çatısı yandı

BURSA (AA) - Bursa'da, 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçradı. Yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle semtindeki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçrayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 7 yangın söndürme aracıyla müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu apartmanlardaki daireler zarar görmeden söndürüldü.

Binaların çatıları kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.





Kaynak: AA