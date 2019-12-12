Bursa'da 3 kuyumcu soyguncusu yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kuyumcudan 20 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Reyhan Mahallesi Hoşgör Sokağı'nda bir kuyumcu dükkanından soygun yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların M.G, S.A. ve M.K. olduğunu belirledi. M.G'nin 21, S.A'nın 17 ve M.K'nin 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlıları gözaltına alan ekipler, kuyumcu dükkanından çaldıkları altın 6 kolye, 3 yüzük, 122 kolye ucu, 35 çift küpe ile 17 gümüş küpe ve bileklik ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA