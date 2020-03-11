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  3. Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar (2)

Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar (2)

Bursa'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar (2)

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 675 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 13 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA




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