Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.23'te Osmangazi'de 3,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin 10 kilometre derinliğinde oluştu.

Kaynak: AA