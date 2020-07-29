Bursa’da 4 boynuzlu koçu görenler şaşkına döndü!

Kars Arpaçay’dan getirilen 4 boynuzlu koç ve boynuzları karışan keçi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kurban pazarında 4 boynuzlu koç ve boynuzları karışan keçi görenlerin ilgisini çekti. 4 boynuzlu koçun sahibi Nihat Kotan, durumla ilgili olarak “Ne cinsi olduğunu bilmiyoruz. Her 2 senede bir böyle hayvan doğuyor. 150 tane hayvanla geldik. Şu ana kadar yarısını sattık. Müşteriler bayağı ilgi gösteriyor. Ama kimse kurban olmuyor diye pek yanaşmıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da müşterimiz oldu. Ona da kurbanlık sattık” dedi.

Adana'da korkunç olay! Kadını önce dövüp sonra seyir halindeki araçtan attı

Zonguldak Valiliği açıkladı! Kurban Bayramı'nda yasaklar geliyor

Malatya’da narkotik ekiplerinden dev operasyon! 195 kilo eroin ele geçirildi

Hazal Filiz Küçükköse'den şiddet ve istismar açıklaması: ''Yaptırım bekliyoruz"