Bursa'da 4 günlük kısıtlamada 1425 kişiye 3 milyon TL ceza

BURSA'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, 1425 kişiye, toplam 3 milyon 335 bin 716 TL ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uyguladığı illerden biri olan Bursa'da, polis ve jandarma ekipleri, 75 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, araç sürücüleri ile yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. Maske takmayanlar uyarıldı. 4 günde kısıtlamayı ihlal eden 1425 kişiye, toplam 3 milyon 335 bin 716 TL cezası kesildi.

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Kaynak: DHA