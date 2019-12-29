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  3. Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi (2)

Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince 2 çiftlik evine düzenlenen, 5 kilo esrar ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 194 bin liranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Yılmaz Karaburun ve Samet Çakır, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi (2)

TUTUKLANDILAR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince 2 çiftlik evine düzenlenen, 5 kilo esrar ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 194 bin liranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Yılmaz Karaburun ve Samet Çakır, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Karaburun ile Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA




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