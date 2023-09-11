Bursa’da 620 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Uyum eğitimi haftasının ardından 2023-2024 eğitim-öğretim yılı tüm kademe ve sınıf seviyelerinde başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’da 620 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Uyum eğitimi haftasının ardından 2023-2024 eğitim-öğretim yılı tüm kademe ve sınıf seviyelerinde başladı.

Bursa'da 2023-2024 eğitim öğretim yılına 11 Eylül 2023 tarihi itibariyle 2 bin 6 okulda, 620 bin 324 öğrenci ve 40 bin öğretmen için ilk ders zili çaldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'de yapılacak. Öğrenciler için 22 Ocak - 2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

Öğrencilerin ilk gün heyecanına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve veliler ortak oldu. Cavit Çağlar İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Demirtaş, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz ve eğitimi camiasının tüm paydaşları, yeni eğitim-öğretim dönemine başlamanın heyecanını yaşıyor. Bursa'da eğitime dair fikri, projesi ve desteği olan herkese kapımızın 24 saat açıktır. El ele vererek Bursa'nın eğitim alt yapısını daha da güçlendirecek, çocuklarımızı ve gençlerimizi modern eğitim ortamında buluşturmaya devam edeceğiz. Öğrencilerin elde edeceği başarı, aileleri ve aziz milletimiz için kıvanç vesilesi olacaktır" dedi.

Okumanın önemine değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Asli görevimiz olmamasına rağmen, biz Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz olarak okullarımızda bir konuyu daha çözmenin heyecanıyla çalışıyoruz. Destek vermeye çalışıyoruz. Kitap okumayı hiç ihmal etmeyin. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Öğretmenlerimiz büyük fedakarlıkla çalışıyorlar. Onların örnek olması bu çocuklar için çok kıymetli. Vatanına, milletine, bayrağına, dinine, ailesine ve çevresine saygılı olması konusunda öğretmenlerin emeği unutulamaz" diye konuştu.

Osmangazi ilçesinde 187 bin öğrenci, 11 bin öğretmen ile 250 okulda eğitim öğretime başlandığını belirten Başkan Dündar da, "Hayırseverlerin olduğu gibi, biz belediyelerinde eğitime ciddi katkıları var. Okullarımızın diğer özel okullarla mukayese edildiğinde eksiği yok fazlası var. Öğretim kadrosu da tecrübeli öğretmenlerden oluşuyor. Hiçbir mazeretimiz olamaz. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte çalışarak başaracağız" dedi.

Bursa’da 620 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Bursa’da 620 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Bursa’da 620 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Bursa’da 620 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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