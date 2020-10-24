Bursa'da 70 yaşındaki şahıs, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı!

Bursa'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 70 yaşındaki E.Ş.'nin de arasında bulunduğu 5 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda E.Ş., A.Y., İ.B., R.E. ve H.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ş.'nin evinde 420 gram esrar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin ev ve araçlarında ise 1 kilo 100 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, bir miktar kokain, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 17 mermi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş.'nin yürümekte zorluk çektiği görüldü. 5 şüpheli, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.