Bursa'da 9 yıl sonra tarlada bulunan ceset emekli polisin çıktı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde bir tarlada dün öğle saatlerinde bulunan cesedin para tartışması yüzünden cinayet işleyip hapis yatan emekli polis memuru olduğu belirlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kurudere mevkisinde meydana gelen olayda dün öğle saatlerinde tarlasında bir erkek cesediyle karşılaşan vatandaş, hemen polis ekiplerine haber verdi. Polis tarafından yapılan incelemeler sonucu üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda cesedin 2 çocuk babası emekli polis memuru İsmet Çatak'a ait olduğu belirlendi. İznik ilçessinde yaşayan Çatak'ın 9 yıl önce de parasını aldığı iddiasıyla Gülcan Şahin'i, Ayasoyfa Caddesi'nde tabancayla 8 el ateş ederek, öldürdüğü ve 9 yıl yattığı cezaevinden yıl başında tahliye edildiği öğrenildi.