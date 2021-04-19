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Bursa'da aç kalan domuz sahile indi, deniz kenarında ne bulduysa yedi!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde aç kalan yaban domuzu, sahile inerek bulduğu midyeleri yerken balık tutan bir vatandaş tarafından görüldü.

Bursa'da aç kalan domuz sahile indi, deniz kenarında ne bulduysa yedi!

Olay, akşam saatlerinde Gemlik'e bağlı Narlı Dere sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olta balıkçılığı yapan ve teknesi ile Narlı limanı yakınlarında balık tutan Çağlar Özdemir isimli vatandaş, deniz kenarında midye yiyen domuz görünce hemen cep telefonu ile kayda girdi. Domuzun aç kaldığı için sahile kadar indiği ve deniz kenarında ne bulduysa yediği amatör kameralara bu şekilde yansıdı. Midyelerle midesini dolduran domuz daha sonra uzaklaştı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa'da aç kalan domuz sahile indi, deniz kenarında ne bulduysa yedi!

Bursa'da aç kalan domuz sahile indi, deniz kenarında ne bulduysa yedi!

Bursa'da aç kalan domuz sahile indi, deniz kenarında ne bulduysa yedi!

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