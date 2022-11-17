Bursa'da acı kaza! Direksiyonda fenalaşan adamın kullandığı otomobil uçurumdan yuvarlandı, yan koltukta oturan eşi hayatını kaybetti

Acı olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. 67 yaşındaki B.S., 65 yaşındaki eşi Z.S. ile birlikte Doğancı Mahallesi'nden kent merkezine gitmek üzere bindikleri araçta fenalaşarak otomobille uçuruma düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fenalaşan adamın kontrolünden çıkan otomobil, yol sonundaki uçuruma yuvarlanıp taklalar atarak dere yatağına düştü. Çift takla atan aracın içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazazedeleri araçtan çıkarırken sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.