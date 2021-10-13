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  3. Bursa'da Ahmet Babur isimli kişi çocukluk arkadaşını uykusunda öldürdü

Bursa'da Ahmet Babur isimli kişi çocukluk arkadaşını uykusunda öldürdü

Bursa'da Ahmet Babur isimli kişinin evinde uyumakta olan çocukluk arkadaşı Emrah Arslanoğlu'nu 13 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülmüştü. Tutuklu yargılanan Babur'un aldığı ceza belli oldu.

Bursa'da Ahmet Babur isimli kişi çocukluk arkadaşını uykusunda öldürdü

Olay geçen sene haziran ayında gerçekleşti. Ahmet Babur, daha önce sözleşmeli er olan ve sağlık sorunları sebebiyle görevi bırakan çocukluk arkadaşı Emrah Arslanoğlu'nun (24) zemin kattaki evine pencereden girdi. Yanında getirdiği bıçakla uyuyan Emrah Arslanoğlu'nu tam 13 yerinden bıçaklandı. Üstü kanlar içinde evden çıkan Babur komşular tarafından görüldü ve polise şikayet edildi.

Olay mahalline gelen polis ve sağlık ekipleri Emrah Arslanoğlu’nun cansız bedenini buldular. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli davranışlar sergileyen ve parmağında bıçak yarası bulunan Babur gözaltına alındı. Babur emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine nakledildi.

Bursa'da Ahmet Babur isimli kişi çocukluk arkadaşını uykusunda öldürdü

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Ahmet Babur, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle son defa hakim karşısına çıktı. Babur duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katıldı. Arslanoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları ise salonda yer aldılar.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Mahkemede gerçekleştirdiği savunmada Babur, eve girdiğinde Arslanoğlu'nun uyumadığını ve kendisini bekliyor olduğunu iddia etti. Sanığın avukatı müvekkilinin suçu işleme anında akıl sağlının yerinde olmadığını öne sürdü. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini istedi. Müşteki vekili ise cevaben sanığın önceki beyanlarında maktulün uykuda olduğunu söylediğini belirtti. Sanığın akıl sağlığına yönelik rapor talebin reddini ve cezalandırılmasını istedi.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI

Ahmet Babur, mahkeme heyeti tarafından ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Ancak heyet sonrasında indirime giderek Babur'un cezasını takdir indirimi uygulayarak müebbet hapse çevirdi.

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