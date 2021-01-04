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  3. Bursa'da akıl almaz kaza! Küçük çocuk ölümden döndü

Bursa'da akıl almaz kaza! Küçük çocuk ölümden döndü

Bursa'da kırmızı ışığı ihlal edip geçmek isteyen bir sürücü yolun karşısına koşarak geçen küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk kazayı sıyrıklarla atlatırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. O dehşet anlar ise kameraya anbean kaydedildi.

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04 Ocak 2021 Pazartesi 17:43
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