Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan İbrahim İpek (34) ve Mehmet G. U (41) iftar sonrası birbirleriyle karşılaşınca tekrar tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek küfürlü kavgaya dönüşürken öfkelenen Mehmet G., yanında bulundurduğu bıçak ile İbrahim İpek'i baldırından bıçakladı. İpek kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli Mehmet G., kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi İpek'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

İpek'in cansız bedeni olay olay yerine inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemelerde şüpheliyi kısa sürede belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet G. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öte yandan İbrahim İpek'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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