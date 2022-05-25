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Bursa'da aldığı uyuşturucu limon tozu çıkan şahıstan şaşkına çeviren hamle! Torbacıyı...

Bursa’da aldığı uyuşturucunun limon tuzu olduğunu anlayan bir kişi, savcılığa giderek torbacıyı şikayet etti.

Bursa'da aldığı uyuşturucu limon tozu çıkan şahıstan şaşkına çeviren hamle! Torbacıyı...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu madde kullanan H.Ç. isimli şahıs, metanfetamin tabir edilen maddeyi, uyuşturucu ticareti yapan Ç.K.Y. isimli şahıstan aldığını ifade ederken, maddenin limon tuzu çıkmasından dolayı savcılığa şikâyetçi oldu.

Bir buçuk yıl uyuşturucu kullanmasının ardından üç ay önce bıraktığını iddia eden H.Ç., Gemlik’te sosyal medya üzerinden Ç.Y. ile metafentamin almak için anlaştı. İfadesinde 200 TL verdiğini iddia eden H.Ç., parayı elden verdiğini, maddeyi kullandığında da limon tuzu olduğunu anladığını söyledi. Konu ile alakalı savcılığa giden H.Ç.’ye uyuşturucu kullanımından işlem yapılırken, zanlı ile alakalı da arama kararı çıkarıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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