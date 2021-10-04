Bursa'da alkollü sürücü ve polis arasında amansız takip yaşandı! 6 suçtan 9 bin 950 TL ceza ile kaçış sonlandı

Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda devriye görevinde olan polis şüphelenerek Atatürk Caddesi'nde seyir halinde bulunan 16 AGA 116 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Fakat sürücü 'dur' ihtarına uymadı ve araçta bulunan 3 arkadaşıyla beraber kaçmaya başladı. Ekipler yaşananların ardından takviye destek istedi ve araç kovalamacası başladı.

DRİFT ATAN SÜRÜCÜ TEHLİKE SAÇTI

Drift atarak tehlikeli bir şekilde ilerleyen araç sürücüsüne polis durması için anonslarda bulundu ancak İzmir Yolu Caddesi'ne çıkan sürücü merkez Osmangazi ilçesine doğru kaçışına devam etti. araçlara makas atarak tehlikeli sürüşüne devam eden Bedirhan K. kontrolündeki araca polisler kaza yapma ihtimalini de düşünerek sıcak temasta bulunmadı. Araç Dikkaldırım Mahallesi'nde ara sokaklara girip izini kaybettirmek istedi.

ÖNCE KAVŞAĞA, ARDINDAN AĞACA ÇARPTI

Destek polis ekipleri giriş-çıkışları kapatarak bölgeyi tamamen kontrol altına aldılar. Ara sokaklarda bir müddet daha kaçışa devam eden sürücü Hayran caddesi üzerinde polis aracına çarptı. yaptığı aşırı hız nedeniyle aracı kontrol etmekte zorlanan Bedirhan K. önce kavşağa, arkasından ağaca çarpıp durdu.

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN SAKIZ ÇİĞNEMİŞ

Polis ekipleri tarafından araçtan indirilen Bedirhan K., Ramazan D.(26), Yasin B.(26) ve Alper K.(26) kazada yara almadılar. üst araması gerçekleştirildiği esnada Bediran K.'nın naneli sakız çiğnediği fark edildi. Alkol testinde 2.05 promil alkollü olduğunun çıkmasıyla bunun nedeni anlaşıldı.

6 AYRI SUÇ 9 BİN 950 TL CEZA

Bedirhan K. 6 ayrı suçtan ceza aldı. Drift atmaktan 6 bin 700, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL, makas atmaktan bin 228 TL, dur ihtarına uymamaktan 166 TL, şerit değiştirme ihlalinden 314 TL, kırmızı ışık ihlalinden 314 TL olmak üzere toplam 9 bin 950 TL ceza kesildi. Bedirhan K. gözaltına alınırken ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.