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Bursa'da altyapı çalışmasında işçiler zehirlendi

Girdikleri kanalizasyon borusunda gazdan zehirlenen 6 işçiden 5'i çıkarıldı, bir kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor

Bursa'da altyapı çalışmasında işçiler zehirlendi

BURSA (AA) - Bursa'da, altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içinde çalışırken gazdan etkilenen 6 işçiden 5'i çıkarıldı, bir kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içerisine giren 6 işçi, henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendi.

Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kanalizasyon borusunun içerisindeki işçilerden 5'i çıkarılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Diğer işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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