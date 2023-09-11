Bursa’da altyapıda kış hazırlığı

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek su baskınları ve taşkınlara karşı tedbirini alan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki mazgallarda temizlik çalışması başlattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’da altyapıda kış hazırlığı

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte oluşabilecek su baskınları ve taşkınlara karşı tedbirini alan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki mazgallarda temizlik çalışması başlattı.

Bursa'nın sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yoğun bir tempo ile şehrin çeşitli noktalarında çalışmalarını kesintisiz sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda oluşabilecek muhtemel sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerini artırdı. Trafik akışının kesintiye uğramaması için çalışmalar kontrollü bir şekilde sürerken, özellikle ana arterlerdeki mazgallar titiz bir çalışmayla temizleniyor. Emek Mahallesi ile Kestel arasında şehrin doğu batı aksı boyunca uzanan güzergâhtaki mazgalların tamamı temizlendi. Bununla birlikte Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar, Tuna ve Fatih mahallelerindeki mazgalların temizliği de tamamlandı. Hazırlanan program dahilinde toplam 21 bin adet mazgalın temizliğinin bitirilmesi hedeflenirken, halen Demirtaş bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.

İklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda yaşanan ani ve şiddetli yağışların sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde önemli bir sorun haline geldiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sorunun ancak güçlü bir altyapı ile aşılabileceğini vurguladı. Ani ve yoğun yağışlar sonucu oluşan sel baskınlarının Türkiye'nin farklı şehirlerinde de yaşamı olumsuz etkilediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bursa'da yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek adına çalışmalarımıza hız verdik. BUSKİ ekiplerimiz özelikle mazgalların temiz tutulması noktasında hummalı bir çalışma sürdürüyor. Temennimiz benzer sel baskınlarının Bursa'da yaşanmaması" diye konuştu.

Bursa’da altyapıda kış hazırlığı

Bursa’da altyapıda kış hazırlığı

Bursa’da altyapıda kış hazırlığı

Bursa’da altyapıda kış hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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