Bursa'da AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

BURSA (AA) - Bursa'da, bazı sivil toplum kuruluşlarınca ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) provokasyonuna karşı tepki yürüyüşü yapıldı.

BursaRay Osmangazi İstasyonu'nda bir araya gelen Bursa Tavşanlılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Yörük Türkmen Efe Torunları Kültür ve Dayanışma Derneği, Büyükorhan Kayapa Köyü Kültür Yardımlaşma Eğitim ve Kalkınma Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Kadın Derneği, Tut Elimden Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği, Uluşehir Bursa Derneği, Uludağlı Efeler Yörük Türkmen Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada üç dakikalık saygı duruşunda bulunan dernek üyeleri, İstiklal Marşı okudu.

Açıklamaların ardından grup üyeleri dağıldı.

Kaynak: AA