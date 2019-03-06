Bursa'da arı kovanı yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
İznik ilçesinde, arı kovanı yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralanırken, etrafa saçılan arıların sokması nedeniyle bir kişi de tedavi altına alındı
BURSA (AA) - İznik ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, kovanlardan çıkan arıların sokması nedeniyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bilgin idaresindeki 41 E 2508 plakalı arı kovanı yüklü kamyon, Orhaniye Mahallesi mevkisinde devrildi.
Devrilen kamyonun kasasındaki birkaç kovan yola saçılırken, kazada kamyonda bulunan Abdullah Şarlı yaralandı.
Kazanın arından o sırada orada bulunan Baki Pala'yı ise arılar soktu.
Pala ve Şarlı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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