Bursa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'taki evlerinin balkonunda oynayan Buğlem Çoban (8), dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü.Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri...
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'taki evlerinin balkonunda oynayan Buğlem Çoban (8), dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü.
Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine sevk etti.
Hastanede tedavi altına alınan Buğlem Çoban'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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