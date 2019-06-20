İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bursa'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı

Bursa'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı

Tırın bariyerlere çarpması sonucu yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan Bursa-Ankara yolunda araç kuyrukları oluştu

Bursa'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın bariyerlere çarparak savrulması nedeniyle Bursa-Ankara kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.

Abdulselam Abız (53) idaresindeki 16 BN 078 plakalı tırın sürücüsü, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde seyreden çarpışan iki aracı fark edince manevra yaptı.

Savrulan tırın dorsesi bariyerlere çarptıktan sonra yolu kapattı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bursa-Ankara kara yolunda araç kuyrukları oluştu.

Ekipler tarafından yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu tırın yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.

Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT