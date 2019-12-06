Bursa'da başından vurulan polis memuru şehit oldu

Bursa'da geçtiğimiz salı günü gelen kavga ihbar üzerine gittiği olay yerinde başından vurulduktan sonra hastaneye kaldıran polis memuru Alaattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BURSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçen salı akşamı gerçekleşen olayda başından yaralanan Alaattin Özdemir'in Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Şehit polis memurumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Yıldırım ilçesinde, geçen salı akşamı iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından vurulmuştu.

Başından yaralanan Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki iki aile arasında kavga yaşandı. İhbar üzerine, bölgeye Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibi sevk edildi.

Şüpheli M.D, kavga edenleri tespit etmeye çalışan polis memuru A.Ö. ile görüştüğü sırada belindeki tabancasını alarak, bir el ateş etti.

Başından yaralanan A.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı