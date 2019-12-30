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Bursa’da bazı feribot seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

Bursa’da bazı feribot seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 10.00 ile 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi" denildi.

Kaynak: İHA




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