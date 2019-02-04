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  3. Bursa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bursa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler göre, Kurşunlu Mahallesi'nde Halil G. ile yoldan geçen Fatih A. ve Ufuk K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Halil G. yanında taşıdığı bıçakla şahıslara saldırdı. Bıçaklı kavgada şahıslardan Fatih A. ile Ufuk K. boğazlarından ve yüzlerinden yaralandı. Yaralılardan biri ambulansla diğeri de özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatih A. durumu ağır olduğu gerekçesi ile Bursa'ya sevk edildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Halil G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bursa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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