Bursa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Hocahasan Mahallesi Hoca Hasan Parkı'nda, Türk ve Afganlardan oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Afgan uyruklu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki bir apartmana sığınarak 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Olayın ardından kaçan 4 şüpheli yakalanarak, emniyete götürüldü.



Kaynak: AA