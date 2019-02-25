Bursa'da bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bin 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli H.B. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki H.B.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde ve çevresinde arama yapan ekipler, sahte içki üretimi yapımında kullanılan düzenek, bin 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 5 gram esrar ve 6 antika tabanca ele geçirdi. Şüpheli H.B.'nin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA