Bursa'da binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu

BURSA'da Nilüfer Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında statta düzenlenen "Zafer hepimizin" etkinliğinde binlerce kişi Türkiye haritası oluşturdu.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da, Ulu Önder Mustafa Kemal'in Başkomandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 97'nci yıldönümü, Nilüfer ilçesinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Nilüfer Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinin şekillendiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, halkın katılımı ile dev bir Türkiye haritası oluşturdu. Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda "Zafer Hepimizin" sloganıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Türkiye haritası oluşturulmasında gönüllü olarak yer almak isteyen vatandaşlar, saat 17.00'den itibaren stadyuma gelmeye başladı. Önce kayıt yaptıran vatandaşlar, daha sonra haritadaki yerlerini öğrendi.

Tarihi fotoğrafta yer almak isteyen binlerce kişi, sıcak havaya rağmen uzun süre alanda bekledi. Harita oluşturulurken de vatandaşlar müzik grupları Sirius ve Eski Liman'ın şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Nilüfer Belediyesi'nin bando takımı da verdiği konserle coşkuyu artırdı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi eski başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa milletvekilleri Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Nurhayat Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, çok sayıda partili, dernekler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de "Zafer Hepimizin" etkinliğine katılarak haritada yer aldılar.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda Türkiye haritası tamamlandı ve alanı dolduran binlerce katılımcı önce saygı duruşunda bulundu ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

BAŞKAN ERDEM: BİZ TÜRKİYE'YİZ VE BÖYLE ÇOK GÜZELİZ

Türkiye haritasının oluşturulmasının ardından sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa'nın dört bir yanından gelip fotoğrafta yer alan bütün gönüllülere teşekkür etti. "Öyle güzelsiniz ki, Atatürk'ün Türkiye'si kadar güzelsiniz" diye gönüllülere seslenen Başkan Erdem, Türkiye'nin, her etnik kökenden ve inançtan vatanseverlerin omuz omuza savaştığı bir özgürlük mücadelesi ile kurulduğuna vurgu yaparak, "Biz o özgürlük savaşçılarının torunları olmaktan onur duyuyoruz ve başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden 30 Ağustos, Türk milletini sömürge durumuna düşmekten kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan bir zaferdir. O nedenle bu zafer hepimizin. Bizler bugün Dumlupınar'da tarihin akışını değiştiren cesaret ve inancımızı yeniden hatırlamak için, Cumhuriyet kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızı haykırmak için biraradayız. Biliyoruz ki emperyalizmin bu coğrafya üzerindeki hayalleri sona ermedi. Az önce havadan çekilen fotoğraf o hayallere cevabımızdır. Biz Türkiye'yiz ve böyle çok güzeliz. Geçmişte olduğu gibi yine omuz omuzayız ve her şeye rağmen hala dimdik ayaktayız. Biz birlikteyken güzeliz ve hep öyle kalacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Turgay Erdem'in konuşmasının ardından düzenlenen havai fişek gösterisi coşkuyu artırırken, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da "Nirengi" gösterisi ile etkinliğe katılan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

FOTOĞRAFLI

DHA