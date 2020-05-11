Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir mahallede korona virüs vakalarının artması sonucu karantina altına alındı.

Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak No:95-1'de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak tedbir alınarak uygulandığı belirtildi.

Kaynak: İHA