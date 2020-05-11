Bursa’da bir apartman karantinaya alındı
Bursa'da bir mahallede korona virüs vakalarının artması sonucu karantina altına alındı.
Bursa'da bir mahallede korona virüs vakalarının artması sonucu karantina altına alındı.
Karacabey İlçesi Gazi Mahallesi Şükrü Keskin Sokak No:95-1'de bulunan apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı. Söz konusu apartmanda karantina şartlarına uygun olarak tedbir alınarak uygulandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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