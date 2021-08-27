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  3. Bursa'da bir avukatın mahkumlara gizlice uyuşturucu sattığı ortaya çıktı!

Bursa'da bir avukatın mahkumlara gizlice uyuşturucu sattığı ortaya çıktı!

Bursa'da cezaevindeki mahkumlara gizlice uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Bursa Barosu avukatlarından A.A. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında hazırlanan iddianameyle A.A.'nın 10 ile 18 yılları arasında hapsi istendi.

Bursa'da bir avukatın mahkumlara gizlice uyuşturucu sattığı ortaya çıktı!

Bursa H tip kapalı cezaevindeki görüş odalarında bulunan cam paravanların sürekli olarak camlarının kırılması infaz koruma memurlarının dikkatini çekti. Cezaevine gelen avukatları ve konuştukları müvekkillerini incelemeye başlayan memurlar, devamlı olarak hapishaneye geldiğini fark ettikleri Bursa Barosu avukatlarından 32 yaşındaki A.A adlı kişinin, mahkumlarla kısa süreli görüşmelerinden şüphelendi.

KOĞUŞLARDA ARAMA YAPILDI

A.A'yı ve görüştüğü mahkumları inceleme altına alan görevliler, avukatın görüştüğü kişilerin koğuşlarında arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramalarda, koğuşlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan AA, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Daha sonra ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz olarak yargılanıp serbest bırakıldı.

Bursa'da bir avukatın mahkumlara gizlice uyuşturucu sattığı ortaya çıktı!

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZ ETTİ

Bu karara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etmesinin ardından yeniden gözaltına alınan A.A., bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. 32 yaşındaki avukat, yaklaşık 2 ay boyunca cezaevinde kalmasının ardından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle hakim kararıyla tahliye edildi.

ÜSTÜ DETAYLI ARANMIYORDU

A.A.'nın, cezaevi girişinde sadece X-Ray cihazından geçtiği ve avukatlık statüsünden dolayı üzerinin detaylı olarak aranmadığı ifade edildi. 32 yaşındaki avukat, uyuşturucu maddeleri cezaevine sokarak cam paravanlardan mahkumlara gramlık küçük paketlerle satmakla suçlanıyor. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Bursa'da bir avukatın mahkumlara gizlice uyuşturucu sattığı ortaya çıktı!

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