Bursa'da bir ilçede eğitime ara verildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın Büyükorhan merkez ve mahallelerinde okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.







Kaynak: AA