Bursa'da bir kadın, yabancı bir kadın tarafından saldırıya uğradı

ilginç olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir süpermarkette meydana geldi. Markette alışveriş yapan kadın bir yabancı tarafından saldırıya uğramasıyla neye uğradığını şaşırdı.

BİR YABANCI TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADI

Saldırgan kadın, alışveriş yapmakta olan bir vatandaşa "Sen her gün benim evime geliyorsun" diyerek saldırdı. Neye uğradığını şaşıran mağdur kadın olay karşısında şok oldu.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİLER

Sesleri duyan çevredekiler iki kadını ayırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Kadınlar, yakınlarının gelmesiyle sakinleşti.

Saldırıya maruz kalan kadın rapor aldı ve şikayetçi oldu. Zorla sakinleştirilen iki kadının o anlatı güvenlik kameralarına yansıdı.