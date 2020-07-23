Bursa'da bir kadının gizlice fotoğrafını çeken kişi darp edildi

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan taciz olayına bir yenisi eklendi. Bursa, Kestel-Üniversite arasında sefer yapan metroda dün meydana gelen olayda iddiaya göre erkek bir yolcu, elinde müzik aleti çantası bulunan bir yolcunun, gizlice bir kadının fotoğrafını çektiğini gördü. Olaya şahit olan kişiler, şahsının telefonunu açıp fotoğraflarını göstermesini istedi. Şahsın, fotoğrafları göstermemesi üzerine sinirlenen bir kişi şahsı darp etti. Yolcuların tepkisi üzerine de şüpheli, bir sonra metro durağında indi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Öte yandan metroda yaşanan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde bir yolcunun şüpheliye ‘Daha dün bu ülkede bir kadın öldü’ diye çıkışması dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Olayın ardından yetkililerin şahıs için bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu oldu.



