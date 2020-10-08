Bursa'da bir lokantada korkunç patlama!

Bursa'da bir lokantada sanayi tüp başlığının fırlaması sonucu patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların korku ile evlerinden çıktığı patlamanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Patlama da çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı