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Bursa'da bir lokantada korkunç patlama!

Bursa'da bir lokantada sanayi tüp başlığının fırlaması sonucu patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların korku ile evlerinden çıktığı patlamanın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Patlama da çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı

Bursa’nın Keles ilçesinde yaşanan olayda bir sanayi tüpünün patlaması sonucu bir lokantada yangın meydana geldi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını bir süre sonra kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini alırken, patlamayla ilgili soruşturma başlattı. Patlamanın etkisiyle esnaflar korku dolu anlar yaşarken, yangın çıkan lokantada büyük hasar meydana geldi.

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08 Ekim 2020 Perşembe 11:54
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