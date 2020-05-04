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Bursa'da bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki karantina uygulaması sonlandırıldı.Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karaköy Mahallesi'nin 17 Nisan'da karantinaya alındığı hatırlatıldı.Karantinanın,...

Bursa'da bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki karantina uygulaması sonlandırıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karaköy Mahallesi'nin 17 Nisan'da karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Karantinanın, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün itibarıyla kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA




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