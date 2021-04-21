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  3. Bursa’da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı!

Bursa’da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, küle döndü.

Bursa’da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı!

Bursa- Balıkesir Otoyolu Çingençeşme mevkiinde saat 14.00 sıralarında Karacabey'e doğru gelen 35 GB 1505 plakalı Osman Dikilitaş'ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken otomobilde bulunan 3 kişi araçtan atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Otomobilin hurdaya döndüğü yangın nedeniyle otoyolda uzun araç konvoyları oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa’da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı!

Bursa’da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı!

Bursa’da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı!

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