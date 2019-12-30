Bursa'da bir sosyal tesisteki yangın maddi hasara neden oldu
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sosyal tesiste çıkan yangın maddi hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Cerrah Mahallesi'ndeki Dere Çınarı Sosyal Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.Tesis çalışanların bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını...
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sosyal tesiste çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Cerrah Mahallesi'ndeki Dere Çınarı Sosyal Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Tesis çalışanların bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, sosyal tesislerin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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