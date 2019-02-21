Bursa'da "Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık" resim sergisi

BURSA (AA) - Ressam Raif Zor’un, ilk Osmanlı köylerinden Cumalıkızık'ı işlediği eserlerinden oluşan "Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık" adlı resim sergisi açıldı.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesindeki serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Sönmez, 700 yıllık geçmişe sahip Cumalıkızık'ın sanatla anılmasının kent kültürünün yaşatılması adına önemli olduğunu söyledi.

Cumalıkızık'ın geleneksel sokak dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla Osmanlı'nın kırsal yaşam tarzını bugün de sürdürdüğünü vurgulayan Sönmez, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan köyün birçok sanatçıya ilham verdiğini ifade etti.

Sergiye ilişkin bilgi veren Raif Zor da ilk kez geçen yıl gördüğü Cumalıkızık'a hayran kaldığını dile getirdi.

Sadece siyah çini mürekkebi kullanarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini ifade eden Zor, bu çalışmanın kişisel 18'inci sergisi olduğunu kaydetti.

48 tablodan oluşan sergi, 2 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA