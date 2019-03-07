Bursa'da biyokütle enerji santrali sürecinde köylüleri sevindiren rapor

BURSA'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santralinin inşaatının ve faaliyete geçmesinin iptali ile ilgili Bursa İdare Mahkemeleri'nde açılan davalar sürüyor. İmar planı ile ilgili davada, beş kişiden oluşan bilirkişi raporunda, biyokütle enerji santralinin, kurulması halinde çevre halkına ve doğaya büyük zarar vereceği gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Büyükorhan ilçesi Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler 24 saat şantiye alanında nöbet tutarak inşaata başlanmasına engel olmaya çalışırken, avukatları aracılığıyla da hukuk mücadelelerini sürdürüyor. Alanında uzman 5 farklı kişinin hazırladığı 48 sayfalık raporda bölgede korunması gereken arkeolojik eserlerin olduğu, santral için yeterli suyun olmadığı ve halkın susuz kalmasına neden olacağı belirtildi. Raporda ayrıca santralden çıkacak emisyonun çevreye vereceği olumsuz etkinin araştırılmadığı da ifade edildi.

3 FARKLI DAVA SÜRÜYOR

Köylülerin avulatı tarafından açılan "Toprak Koruma Kurulu'nun verdiği kararın iptali ile 1/5 bin ve 1/1 bin ölçekli imar planın değişikliği ve inşaat yapımı için lazım olan yapı ruhsatı iptali davaları sürüyor. Bursa 2. İdare Mahkemesi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın davalı olduğu imar planı değişikliği iptali davası ile ilgili dosyanın bilirkişi raporu hazırlandı. Beş kişilik alanlarında uzman arkeolog Prof. Dr. Mustafa Şahin, orman mühendisi Prof. Dr. Temel Sarıyıldız, çevre mühendisi Doç. Dr. Efsun Dindar, harita ve kadastro mühendisi Hasan Ümit Uysal ile şehir planlamacısı Füsun Uyanık tarafından Büyükorhan ilçesi Karaağız Mahallesi 102 ada, 8 parselde Biokütle Enerji Santrali projesi ilgili 48 sayfadan oluşan rapor hazırlandı.

ARKEOLOJİK ESERLER VAR

Hazırlanan Raporda, "Çevredeki orman ve bitki örtüsü zarar görecektir. 8 parselin hemen yanında bulunan 9 parselde arkeolojik eserler vardır. Santral için yeterli su yoktur. Bunun için bitişiğindeki Kınık göletinin kapasitesinin yarısı kullanılacak ya da da derin kuyu açıldığında Karaağızlıların susuz kalmasına neden olunacak. Filtre yetersizdir, çıkacak emisyon etrafa vereceği olumsuz etki araştırılmamıştır. Yakılacak yıllık 87 bin 800 ton biyokütlenin sadece yüzde 5'i 4 bin 390 ton kül dışında olan yüzde 95, atık baca ve benzeri yollarla çevreye atılacak olması çok sakıncalıdır. Yapılan plan değişiklikleri mekansal planlar yapım yönetmeliğini çok sayıdaki maddesine aykırıdır" sözlerine yer verildi. Karaağızılar, bilirkişi raporuna göre, Kültür Varlıkları Koruma Bursa Bölge Kurulu'nun, alanda görmediği arkeolojik eserleri tespit edilerek ispatlandığını, mahkemenin yürütmeyi durdurma ve iptal kararı vereceği yönündeki müjdeli haberi beklediklerini söyledi.

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DHA