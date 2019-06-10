Bursa'da cam fabrikasının deposunda yangın çıktı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki şişe ve cam fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Şişecam'a ait cam deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İnegöl İtfaiyesi ekipleri, olay yerine gelerek 8 araçla yangına müdahale etmeye başladı.

Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının büyümesi üzerine Bursa'dan da takviye itfaiye ekibi istenirken ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

















Kaynak: AA