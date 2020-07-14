Bursa'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü,16 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi ilçesi Çağlayan mevkisinde meydana geldi.İstanbul'dan Aydın'ın Didim ilçesine giden Ş.K. hakimiyetindeki Kamil Koç firmasına ait 34 KM 4008 plakalı otobüs devrildi.

Kazada otobüsün muavini Selçuk Ergün hayatını kaybederken otobüs şoförü Ş.K. ile 15 yolcunun yaralandığı kazadan ikinci şoför ve 15 yolcu yara almadan kurtuldu.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

SIKIŞANLAR BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken ekiplerin olay yerindeki çalışması da sürüyor.