Bursa'da çatı yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Dikkaldırım Mahallesi Derince Sokak'taki 7 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bu arada, bina sakinleri ekipler tarafından tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA