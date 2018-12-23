Bursa'da cenaze dönüşü kaza: 19 yaralı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, cenazeden dönenlerin taşındığı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Bursa- Orhaneli yolu Nalınlar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 E 4603 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla merkez ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırdı. Midibüste cenazeden dönenlerin taşındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA