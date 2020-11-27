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  3. Bursa'da cezaevi önünde kanlı pusu! Oğlunu ziyarete gitmişti kurşun yağmuruna tutuldu

Bursa'da cezaevi önünde kanlı pusu! Oğlunu ziyarete gitmişti kurşun yağmuruna tutuldu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde tutuklu oğlunu ziyaret eden 57 yaşındaki Sadık Çayır, cezaevinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çayır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da cezaevi önünde kanlı pusu! Oğlunu ziyarete gitmişti kurşun yağmuruna tutuldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karıştığı silahlı kavga nedeniyle Nilüfer ilçesindeki Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Alican Çayır'ın babası Sadık Çayır oğlunu ziyaret ettikten sonra kurşun yağmuruna tutuldu.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Ziyaretin ardından cezaevinden çıkan Çayır’a kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan Çayır’ı Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Çayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kaçan saldırganı yakalamak çalışmaları sürüyor.

Bursa'da cezaevi önünde kanlı pusu! Oğlunu ziyarete gitmişti kurşun yağmuruna tutuldu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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